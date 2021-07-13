İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI - Son Dakika

İŞ YERİNE ASILI TÜRK BAYRAĞINI KOPARAN KADIN, ÇÖPE ATTI; GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
13.07.2021 01:15
Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti.
Adana'da iş yerinde asılı Türk bayrağını bağlı olduğu yerden asılarak idirip, çöp kovasına atan kadın ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine Emniyet teşkilatı harekete geçti. Eşkali ve kimliği belirlenen şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Merkez Çukurove ilçesinde oturduğu tespit edilen Merve D. şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çok neşeliydim o yüzden yaptım. Çok keyifliydim ne yapayım, başka bir sıkıntım yoktu çünkü" ifadelerini kullandı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Merve D.'nin sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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