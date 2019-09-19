Son Dakika Haberleri: İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı
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İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlemeyen 2 kişi bir kadına ait iş yerine gelerek ellerindeki sopayla camlara vurmaya başladı. Camı kıramayan şahıslar içeri girerek, içeride bulunan malzemelere zarar verdikten sonra kaçtı. İş yerinde yaşanan dehşet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Hükümet, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:47 Kaynak: İHA
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