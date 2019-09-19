Son Dakika Haberleri: İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı
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İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı

48 dakika önce

İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kimliği henüz belirlemeyen 2 kişi bir iş yerlerini basıp, camlara sopalarla vurarak kırmaya çalıştı, içerideki ürünleri tahrip etti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlemeyen 2 kişi bir bayana ait iş yerine gelerek ellerindeki sopa ile camlara vurmaya başladılar. Camı kıramayan şahıslar içeri girerek, içeride bulunan malzemelere zarar verdikten sonra kaçtılar. İş yerinde yaşanan dehşet sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İş yerine basan 2 kişi dehşet saçtı

Samsun, Bafra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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