İŞ YERİNE DALAN ARACIN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDULAR - Son Dakika

MERSİN'de, kaldırımda yürüyen 3 kişi, kontrolden çıkıp, iş yerine giren otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, merkez Yenişehir Çiftlikköy Mahallesi İstemihan Talay Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün aşı hızı ve dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi, aracın altında kalmaktan son anda kaçarak, kurtuldu.

İş yerinde hasara neden olan kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.