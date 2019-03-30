İş Yerine Döner Bıçağı ve Sopalarla Saldırdılar

BURSA'da A.V. ve K.K., aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin işlettiği oyun salonunu bastı.

BURSA'da A.V. ve K.K., aralarında kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan kişinin işlettiği oyun salonunu bastı. Şüpheliler, ellerindeki döner bıçağı ve sopalarla iş yerinin camlarını kırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.



Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.V. ve K.K., kız arkadaş meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan O.Y.'nin işlettiği oyun salonuna geldi. A.V. ile K.K.'nin ellerindeki döner bıçağı ve sopaları fark eden iş yeri sahibi O.Y., hızla dükkana kaçarak kapıyı kilitledi. Kapıyı açamayan şüpheliler, ellerindeki sopa ve döner bıçaklarıyla iş yerinin camlarını kırarak hızla uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İş yeri sahibi O.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İdo ve Budo'nun Bazı Seferleri İptal Edildi

Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti

Havalimanında Başörtülülere Hakaret Eden Kişinin İfadesi Ortaya Çıktı

Konya'da 45 Günlük Bebek Ölü Bulundu