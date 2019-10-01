İş yerine gelen avukatı öldüren sanığın davası

Ümraniye'de avukat Hüseyin Yama'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanmasına karar verilen müteahhidin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Mehmet Sabri Kılıç ve avukatı ile hayatını kaybeden avukat Hüseyin Yama'nın yakınları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Barosu avukatları da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Mehmet Sabri Kılıç, olay günü avukat Hüseyin Yama'nın yanında stajyerleriyle iş yerine geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmeyince ve stajyer kız sıkılınca kıza, 'Sen yukarıdaki ablanın yanına git.' dedim. Hüseyin Yama telefonla uğraşıyordu. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Hüseyin Yama göz ucuyla 'Ağabey bakabilir miyim?' dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum." dedi.

Olayın ardından polise ve ambulansa haber verdiğini kaydeden sanık Kılıç, avukat Hüseyin Yama'yı kasten öldürmediğini savunarak, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Hüseyin Yama'nın babası İlyas Yama, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Suç tarihinde memleketteydim. Sanık oğlumu kasten, planlı ve programlı şekilde öldürmüştür. Söylediklerinin hepsi yalandır." diye konuştu.

Yama'nın eşi Nurdan Yama, olayın kazayla olduğunu düşünmediğini kaydederek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın telefonuyla aradığını söylediği 155 ve 112 numaralarının bağlı olduğu Ümraniye İlçe Emniyet müdürlüğü ve İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne müzekkere yazılarak sanığa ait ses kaydının çözümünün istenmesine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Avukat Hüseyin Yama (38), Ümraniye'de 8 Temmuz'da görüşmek amacıyla gittiği iş yerinde silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi olan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Sabri Kılıç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.