Son Dakika Haberleri: İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandı

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandı

6 saat önce

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren hırsız, çaldığı bozuk paralarla suç üstündeyken yakalandı.

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir iş yerine giren hırsız, çaldığı bozuk paralarla suç üstündeyken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın iş yerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir kafeye giren B.K. isimli şahıs içeride bulunan yazar kasadaki bozuk paraları çaldı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs çaldığı paralarla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki alınan ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızın iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, şahsın iş yerine girme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın iş yerinin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Daha sonra iş yerine giren şahıs içeride bir süre dolandıktan sonra kasanın bulunduğu tezgahın arka kısmına gidiyor.

İş yerine giren hırsız çaldığı bozuk paralarla suçüstü yakalandı

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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