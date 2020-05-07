İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı - Son Dakika

İş yerine giren hırsızlar kumbaradaki 5 bin TL'yi çaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerine giren kimliği belirsiz şahıslar 5 bin TL nakit parayı alıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Kapalı olan işyerine henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar kapıyı zorlama yönetimiyle açarak içeriye girdiler. Şahıslar işyeri içerisinde bulunan kumbarada yaklaşık 5 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. İşyerinin açıldığını gören mahalle sakinleri durumu işyeri sahibine bildirdi. İşyerine gelenler içerideki kumbaranın içindeki paranın olmadığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri işyerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri her yerde hırsızları arıyor.