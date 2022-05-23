İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı - Son Dakika
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İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı

23.05.2022 16:39

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iddiaya göre, bir iş yerine giren hırsızlar, içinde Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı. İş yeri sahibi ise "Emniyet birimleri dahil Türkiye'nin birçok yerinde bizim yazılım kullanılıyor. 25 gün önce farklı bir iş yerimizde bu yazılımın olduğu bilgisayarlar ve farklı teknolojik cihazlarımız maalesef çalındı" dedi.

25 gün önce sabah saatlerine doğru bir iş yerine girerek teknolojik cihazlar çaldı. İş yeri sahibi Diyarbakır Havacılık Kulübü Başkanı Hasan Arzakçı, çalınan cihazların içinde bilgisayarların olduğunu ve o bilgisayarlarda 26 dronun Türkçe'ye çevrilmiş yazılımları olduğunu ileri sürdü. Arzakçı, yıllardır üstünde çalıştıkları projelerinin akıbetinden endişe duyduklarını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNDE BİZİM YAZILIM KULLANILIYOR

Yaklaşık 3-4 yıl önce insansız hava araçlarının tamamının İngilizce olduğunu söyleyen Hasan Arzakçı, 26 cihazı Türkçeleştirip Türkiye'ye sunduklarını ifade etti. Arzakçı, "Emniyet birimleri dahil Türkiye'nin birçok yerinde bizim yazılım kullanılıyor. 25 gün önce farklı bir iş yerimizde bu yazılımın olduğu bilgisayarlar ve farklı teknolojik cihazlarımız maalesef çalındı. Kameradan 5 kişinin bu cihazlarımızı çaldığını tespit ettik.

SOMUT BİR GELİŞME YAŞANMADI

Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Emniyete bilgi vererek şu anda bekliyoruz. Yılardır üzerinde çalışmış olduğumuz projemiz vardı. Henüz somut bir gelişme yaşanmadı. Bununla ilgili ciddi endişemiz var. Tamamen milli bir çalışmadır. Bütün Türkiye'ye mal olan bir çalışmadır. Türkiye'de bu çalışmayı sadece sergileyen bizleriz. Bu olaya maruz kaldık. Konuyla ilgili İçişleri Bakanımızın duyarlı olacağına inanıyor, kendileri de bu durumu organize edecek bir şekilde çıkarmalarını talep ediyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İş yerine giren hırsızlar, Türkçe dron yazılımı olan bilgisayar ve elektronik cihazları çaldı - Son Dakika


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