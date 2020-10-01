İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika

İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otomobilden ses sistemi çalan 2 şüpheli, daha sonra bir iş yerine girmek istedi.

İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otomobilden ses sistemi çalan 2 şüpheli, daha sonra bir iş yerine girmek istedi. Hırsızları fark eden iş yeri sahibi, pompalı tüfekle ateş açarak şüphelilerden 1'ini yaraladı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı'nın yakınındaki kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre B.S. ve E.H., sokak arasında park halinde bulunan bir otomobilden ses sistemi çaldı. Daha sonra iki şüpheli, cadde üzerindeki bir kafeteryaya girmeye çalıştıkları sırada, kafeteryanın bulunduğu binada oturan iş yeri sahibi  A.K. hırsızları fark etti. Bunun üzerine, evde bulunan pompalı tüfeği alan A.K., şüphelilere bir el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği B.S., ağır yaralandı, beraberindeki E.H. ise etkisiz hale getirildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, şüphelilerden E.H.'yi gözaltına alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan B.S.'ye müdahalede bulundu. Ambulansa alınan B.S., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, iş yerine girmeye çalışan hırsızlardan birini vuran A.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu arada iki şüphelinin otomobilden çaldığı ses sistemi ise kafeteryanın önünde bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.


İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı
İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı
İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı
İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı
İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı

Mustafa Kemal Atatürk, Yeşildere, Konak, Ateş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 04:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerine giren hırsızlık şüphelilerine pompalı ile ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika

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