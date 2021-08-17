İş yerine giren yılan doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

İş yerine giren yılan doğal ortamına bırakıldı

IĞDIR - Iğdır'da bir bisiklet satışı yapan bir iş yerine giren yılan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi 506. sokakta Kemal Çimen'e ait iş yerinde yılan görüldü. Dükkana giren yılanı gören işyeri sahibi durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine işyerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrası bulunan yılan, ekipler tarafından koruma altına alındı. Koruma altına alınan yılan daha sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Kemal Çimen ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.