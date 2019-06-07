Son Dakika Haberleri: İş yerine giren yılan doğaya salındı
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İş yerine giren yılan doğaya salındı

19 dakika önce

ÇORUM'da, bir iş yerindeki içecek kasasına giren yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı.

İş yerine giren yılan doğaya salındı, System.String[]
ÇORUM'da, bir iş yerindeki içecek kasasına giren yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, içecek kasasının içine giren yılanı fark edenler durumu hayvan barınağı görevlilerine haber verdi. Kısa sürede siteye gelen barınak görevlileri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bırakıldı.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
Çorum, Güncel
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