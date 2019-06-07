İş yerine giren yılan doğaya salındı
19 dakika önce
ÇORUM'da, bir iş yerindeki içecek kasasına giren yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:07 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, bir iş yerindeki içecek kasasına giren yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, içecek kasasının içine giren yılanı fark edenler durumu hayvan barınağı görevlilerine haber verdi. Kısa sürede siteye gelen barınak görevlileri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bırakıldı.
- Çorum
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