Son Dakika Haberleri: İş yerine giren yılan yakalandı

İş yerine giren yılan yakalandı

2 saat önce

Adıyaman'da, bir iş yerine girerek paniğe neden olan yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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Adıyaman'da, bir iş yerine girerek paniğe neden olan yılan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yılanı fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılan yakalama aparatı ile yılana zarar vermeden kısa sürede yakalandı. Yakalanan yılan daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kent merkezine uzak kırsal bir bölgede doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:38 Kaynak: İHA
Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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