İş yerine giren yılanı itfaiye çıkardı
2 saat önce
Silivri'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:05 Kaynak: AA
'de iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, doğaya bırakıldı. Alipaşa Mahallesi
Yeni Sanayi Sitesi'nde gömlek üretimi yapan iş yerine giren yılanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 metre boyundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.
İş yeri çalışanlarından Mustafa Sezginer, "Arkadaşlarımız lavaboda yılanı fark etti. Biz de kimseye zarar gelmesin diye kapıyı kapattık. İtfaiye
haber verdik." dedi.
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