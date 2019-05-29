Son Dakika Haberleri: İş yerine giren 1,5 metre boyundaki yılan büyük korku yarattı
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İş yerine giren 1,5 metre boyundaki yılan büyük korku yarattı

1 saat önce

Silivri'de bir iş yerine giren 1,5 metre boyundaki yılan, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Gömlek üretimi yapan bir iş yerine giren yılanı fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1,5 metre boyundaki yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

İş yeri çalışanlarından Mustafa Sezginer, "Arkadaşlarımız lavaboda yılanı fark etti. Biz de kimseye zarar gelmesin diye kapıyı kapattık. İtfaiye haber verdik" dedi.

İş yerine giren 1,5 metre boyundaki yılan büyük korku yarattı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:40 Kaynak: AA
Silivri, İtfaiye, Yaşam
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