İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı - Son Dakika

İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı

04.11.2020 09:26
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı, System.String[]

Adana'da iş yerine hırsız dadanan büfeci, elinde sopayla geceleri nöbet tutmaya başladı.

Adana'da iş yerine hırsız dadanan büfeci, elinde sopayla geceleri nöbet tutmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Mutlu Boyacı'ya ait büfeden hırsızlık olayları arttı. Hırsızların önce alarm sisteminin kablolarını kestikleri sonra da iş yerine girdikleri belirlendi. Bunun üzerine İş yeri sahibi Mutlu Boyacı, gündüzleri çalışıp geceleri de dükkanını kapattıktan sonra elinde sopayla hırsızlara karşı nöbet tutmaya başladı.

4 GÜN İÇİN 3 DEFA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

İş yerine 4 gün içerisinde 3 defa hırsızlığa teşebbüs olduğunu belirten Boyacı, "İş yerimde nöbet tutmaya başladım. 5 bin iş yerinin olduğu yerde güvenlik zayıf olduğundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Günün yorgunluğu ile gece saat 10'dan sonra arabada oturup dinlenip, iş yerimi gözetleyip hırsızları beklemeye başladım. Hırsızlar 4 gündür iş yerime girmeye çalışıyor" dedi.

Hırsızların iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı
İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı

Cumhuriyet Mahallesi, Hırsızlık, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine hırsız dadanan büfeci sopayla nöbete başladı - Son Dakika


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