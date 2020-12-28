İş yerine hırsız giren arkadaşını ziyarete gitti, otomobilinden çantası çalındı - Son Dakika

BURSA'da, iş yerinden hırsızlık yapılan arkadaşını ziyarete giden Ersin İsmail'in (34) sokağa park ettiği otomobilinden evrak çantası çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 3 bin 500 TL zararı olduğunu söyleyen İsmail, "Otomobilimden bir ayda 2 kez hırsızlık oldu" dedi.Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Pasta imalathanesi bulunan Ersin İsmail, iş yerinden hırsızlık yapılan esnaf arkadaşını ziyarete gitti. Otomobilini caddede park eden İsmail, aracın kapılarını kilitlemeden arkadaşının iş yerine girdi. İçeride bir süre arkadaşıyla sohbet eden İsmail, daha sonra sokakta bir kişinin koştuğunu gördü. Bu durumdan şüphelenen İsmail, dışarı çıkıp, otomobilini kontrol etti. İsmail yaptığı incelemede, evrak çantasının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İsmail, çantasının tanımadığı bir kişi tarafından çalındığını gördü. İsmail, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.'3 BİN 500 LİRALIK ZARARIM VAR'28 Kasım'da da aracından hırsızlık yapıldığını söyleyen Ersin İsmail, "Sabah 09.00 sıralarında esnaf bir arkadaşımızın iş yerine hırsız girmişti. Biz de polise haber verdik. Polis geldi çalışmalarını tamamladı ve gitti. Olaydan sonra saat 15.00 sıralarında arkadaşımın iş yerine gittim, zarar ziyanı öğrenmek için. O sırada aracımı da kapının önüne bırakmıştım. Biz içerideyken birinin kaçtığını fark ettim. Durumdan şüphelenince gelip aracıma baktım. Torpido aşağıdaydı ve evrak çantam yoktu. Evrak çantamın içinde bir miktar para, faturalar, değerli eşyalarımız ve evraklarım vardı. Daha önce de ayın 28'inde de aracıma hırsız girmişti. Yaklaşık 3 bin 500 TL zararım var. Daha önce de akıllı saatimi ve gözlüklerimi çalmışlardı" dedi.HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin sokaktaki araçların kapılarını açmayı denediği, bir otomobilin kapısının açık olduğunu fark ettiği ve araçtan çantayı alarak kaçtığı anlar yer aldı.