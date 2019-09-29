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İş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

İş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıERZİNCAN - Erzincan'da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

İş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'da ikinci el eşya satışı yapılan bir iş yerine yönelik parke taşıyla gerçekleşen saldırı anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, dün saat 06. 30 sıralarında Erzincan merkez İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesi üzerinde bulunan ikinci el eşya satışının yapıldığı dükkanda meydana geldi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önüne kırmızı renkli plakaları kapatılmış bir otomobille gelen kişi veya kişiler dışarıdan parke taşını işyerinin camına atıp gittikleri görüldü.

Sabah komşularının telefonuyla uyandığını ifade eden iş yeri sahibi Etem Çelik, saldırıyı olayını şöyle anlattı:

"Komşularım telefonla beni aradılar. İş yerimin camının kırıldığını söylediler. Bende hemen geldim. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek durumu polise bildirdim. Komşularımın gördükleri kadarıyla kırmızı renkli, plakaları kapatılmış bir otomobille geliyorlar. Şahıslar 3 kişi. Yüzleri maskeli, dışarıdan büyükçe bir parke taşını fırlatıp kaçıyorlar. Bu şekilde anlattılar. Dükkanımda bulunan eşyalarda tahribat oluşmuş durumda. Mağduruz. Suçluların bulunması istiyorum" dedi.

Etem Çelik, herhangi kimseyle aralarında husumet bulunmadığını belirterek bu duruma anlam veremediğini kaydetti.

İş yerine parke taşıyla saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İnönü mahallesi, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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