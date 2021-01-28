İş yerine pompalı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

İş yerine pompalı saldırı: 1 yaralı

Olayda iş yeri sahibi yaralandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kombi satışı yapan bir iş yerine pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Kılıçali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Mehmet S. Pompalı tüfekle Bilal Ç.'ye ait iş yerine pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi. Olayda iş yeri sahibi Bilal Ç. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırgan Mehmet S. İse olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Bilal Ç. kendi imkanlarıyla 25 Aralık Devlet Hastanesine gitti.

Olay yerinde çok sayıda saçma izi bulunurken, yaralanan Bilal Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.