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İş yerine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika

İş yerine pompalı tüfekli saldırı

21.07.2021 15:22
İş yerine pompalı tüfekli saldırı, System.String[]

ISPARTA'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

ISPARTA'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay, gece saatlerinde, Yeni Sanayi Sitesi 3241. Sokak'ta meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapılan iş yerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayı görenler, iş yeri sahibine ve polise haber verdi. Gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarında 4 boş kovan bulundu. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


İş yerine pompalı tüfekli saldırı
İş yerine pompalı tüfekli saldırı
İş yerine pompalı tüfekli saldırı
İş yerine pompalı tüfekli saldırı
İş yerine pompalı tüfekli saldırı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İş yerine pompalı tüfekli saldırı - Son Dakika


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