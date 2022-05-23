İş yerine silahla ateş açıldı - Son Dakika
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İş yerine silahla ateş açıldı

23.05.2022 16:45
İş yerine silahla ateş açıldı

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafınsan silahla ateş açıldı.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafınsan silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan G.A., isimli kişiye ait iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından silahla ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası şahıs yada şahıslar hızla kaçarken olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İş yerine silahla ateş açıldı
İş yerine silahla ateş açıldı
YORUMLAR
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Park halindeki motosiklet çalındı Park halindeki motosiklet çalındı Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı Çaldıkları ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı
Kaynak: İHA

Adıyaman, Hastane, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine silahla ateş açıldı - Son Dakika


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