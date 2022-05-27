İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı - Son Dakika
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İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

27.05.2022 07:23
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

Bursa'da bir iş yerini basan şüpheli veya şüpheliler, iş yerinde bulunan 2 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karıştı.

Bursa'da bir iş yerini basan şüpheli veya şüpheliler, iş yerinde bulunan 2 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, Alaaddinbey Mahallesi, Taşlıpare sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler iş yerine girerek Hüseyin İ. (44) ve Metin D. (40) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şüpheli veya şüpheliler tabanca ile Hüseyin İ. ve Metin D.'ye kurşun yağdırarak kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi vuran şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı
İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

YORUMLAR
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ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞADIĞI EŞİNİ TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞADIĞI EŞİNİ TABANCA İLE VURARAK ÖLDÜRDÜ Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı
Kaynak: İHA

Polis, Bursa, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerine silahlı baskın: 2 yaralı - Son Dakika
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