Son Dakika Haberleri: İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

İş Yerine Silahlı Saldırı Güvenlik Kameralarına Yansıdı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, İsmet İnönü Caddesi'nde karşı karşıya geldi. Birbirine laf atan gruplar arasında bir süre sonra kavga çıktı.

Olayı ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki grubu ayırmaya çalıştı.

Kavgaya karışan ailelerin akrabalarından biri, diğer aile üyelerine ait iş yerine pompalı tüfekle saldırdı. İş yerinde maddi hasar meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Bozüyük, Bilecik, Güncel
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