İş Yerine Silahlı Saldırı Kamerada
54 dakika önce
İş yerine silahlı saldırı kameradaÇANAKKALE - Çanakkale'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İş yerine silahlı saldırı kamerada
ÇANAKKALE - Çanakkale
'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi
Yalı Caddesi'nde 13 Şubat Çarşamba
günü 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile aralarında husumet olan E.Y. pompalı tüfekle iş yerinin yakınına gelerek, ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri önünde bekleyen 23 yaşındaki M.H. 'nin sağ ayağına geldi. Daha sonra E.Y. pompalı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan M.H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay anları güvenlik kamerası tarafından yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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