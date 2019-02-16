Son Dakika Haberleri: İş Yerine Silahlı Saldırı Kamerada

İş Yerine Silahlı Saldırı Kamerada

54 dakika önce

İş yerine silahlı saldırı kameradaÇANAKKALE - Çanakkale'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İş Yerine Silahlı Saldırı Kamerada, System.String[]
İş yerine silahlı saldırı kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde 13 Şubat Çarşamba günü 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi ile aralarında husumet olan E.Y. pompalı tüfekle iş yerinin yakınına gelerek, ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar iş yeri önünde bekleyen 23 yaşındaki M.H. 'nin sağ ayağına geldi. Daha sonra E.Y. pompalı tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay anları güvenlik kamerası tarafından yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

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