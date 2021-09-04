İŞ YERİNE 'TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI' BASKINI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında çeşitli dönemlere ait 528 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda bir iş yerine düzenlenen operasyonda Tunç Çağı, Roma, Bizans ve Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 351 sikke, 50 yüzük, 88 obje, 7 halka, 2 mühür, 2 kılıç, 2 mızrak, 3 kama, 1 hançer, 3 testi, 2 tas, 1 kolye, 2 bilezik ve 14 ok ucu olmak üzere toplam 528 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.