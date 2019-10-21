Son Dakika Haberleri: İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada
Son Dakika Güncel İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

54 dakika önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan iş yerine kalabalık grubun taş ve sopalarla saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde ev yemekleri yapan işletmeye henüz belirlenemeyen nedenle bir grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yeri sahipleri Sedat ve Cevriye A. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kamera kayıtlarında saldırı anı yer alıyor.

İş yerine taş ve sopalarla saldırı anı kamerada

Gaziemir, Eylül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:52 Kaynak: AA
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