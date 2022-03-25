İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI - Son Dakika
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İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

25.03.2022 16:59

VAN'da, 4 katlı binanın alt katındaki iş yerine doldurulan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da, 4 katlı binanın alt katındaki iş yerine doldurulan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın alt katındaki boş iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı şubesi ekipleri, iş yerinde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kaldıkları belirtilen, bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi.

İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI
İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI

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VAN'DA KULLANILMAYAN İŞ YERİNE BASKINDA 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI VAN'DA KULLANILMAYAN İŞ YERİNE BASKINDA 41 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı Van'da kullanılmayan iş yerinde 30 kaçak göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞ YERİNE TIKA BASA DOLDURULAN KAÇAK GÖÇMENLER YAKALANDI - Son Dakika
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