İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı - Son Dakika
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İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı

01.04.2022 10:44
İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin iş yerinin ikinci katına tırmanması ve kasadan paraları alma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan 3 ayrı iş yerinden 10 bin lira çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki D.H.'nin olduğunu belirledi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yaptığı hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin ikinci katına tırmanması, kasaya giderek paraları alması yer alıyor. - SAKARYA

İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı
İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı
İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı

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Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı Sakarya'da 3 iş yerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı Ev faresi yakalandı Ev faresi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı - Son Dakika
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