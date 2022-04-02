İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada - Son Dakika
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İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

02.04.2022 01:45

İş yerine tırmanarak giren hırsız kameradaSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 farklı iş yerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin iş yerinin ikinci katına tırmanması ve kasadan paraları alma anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan 3 ayrı iş yerinden 10 bin lira çalınmasına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki D.H.'nin olduğunu belirledi. Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yaptığı hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin ikinci katına tırmanması, kasaya giderek paraları alması yer alıyor.

İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada
İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada
İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

YORUMLAR
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İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı İş yerine tırmanarak girdi, kasadaki tüm parayı çaldı ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR ŞİŞLİ'DE KAĞIT TOPLAYICISI GİBİ GELİP MAZGAL ÇALDILAR

Hırsızlık, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada - Son Dakika
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