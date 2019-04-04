Son Dakika Haberleri: İş Yerine Tüfekle Ateş Açan Kişiyi Dövdüler

İş Yerine Tüfekle Ateş Açan Kişiyi Dövdüler

1 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.'yi (32) dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İş Yerine Tüfekle Ateş Açan Kişiyi Dövdüler, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.'yi (32) dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan  kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. 

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:43 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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