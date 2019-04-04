İş Yerine Tüfekle Ateş Açan Kişiyi Dövdüler
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.'yi (32) dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde Hasan C. (33) ve 3 arkadaşının iş yerine ateş açan İbrahim B.'yi (32) dövdüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Turgutalp
Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. Tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28), Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30), İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga
, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis
Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikayetçi oldu. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:24 Kaynak: DHA
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