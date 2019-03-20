Son Dakika Haberleri: İş Yerine Tüfekli Saldırısı Şüphelisi, Havaya Ateş Açılarak Yakalandı

İş Yerine Tüfekli Saldırısı Şüphelisi, Havaya Ateş Açılarak Yakalandı

39 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Ahmet Bingöl (25) tartıştığı arkadaşı Ramazan Delen'in kuaförlük yaptığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İş Yerine Tüfekli Saldırısı Şüphelisi, Havaya Ateş Açılarak Yakalandı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Ahmet Bingöl (25) tartıştığı arkadaşı Ramazan Delen'in kuaförlük yaptığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. İş yerinin zarar gördüğü ve iki arkadaş arasında çıkan kavga, olay yerine gelen polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı, Bingöl gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Hocaşerif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bingöl, arkadaşı olan ve bir süredir husumet yaşadığı Ramazan Delen'in iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmada Bingöl, yanındaki tüfekle iş yerine ateş açtı. Mahallede korkuya yol açan olayın ihbar edilmesiyle bölgeye giden polisler, havaya uyarı ateşi açarak Bingöl'ü tüfeğiyle gözaltına aldı. Yaralananın olmadığı ve iş yerinin hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:01 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
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