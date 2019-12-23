İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda iş yerinde 134 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yaşı küçük 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemi devam ediyor. - BATMAN
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