İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerine uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir mahallede bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.


Yapılan operasyonda iş yerinde 134 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yaşı küçük 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemi devam ediyor. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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