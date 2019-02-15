Son Dakika Haberleri: İş Yerine Yapılan Aramada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

İş Yerine Yapılan Aramada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

59 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız iki adet silah ele geçirildi.

İş Yerine Yapılan Aramada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız iki adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen bir ihbar neticesinde S.A.'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet pompalı olarak tabir edilen kısa dipçikli ruhsatsız av tüfeği ve 107 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet 35 mm fişek, 1 adet 9 mm fişek ve 1 adet kelepçe ele geçirildi. İfadesine başvurulan S.A., hakkında yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:09 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı

Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 17:08:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş Yerine Yapılan Aramada Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]