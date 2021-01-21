İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı - Son Dakika

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı

21.01.2021 14:37

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile birlikte not kağıdıyla karşılaştı.

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde iş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile birlikte not kağıdıyla karşılaştı.

Reşadiye ilçesinde 400'e yakın esnafın iş yerine gece saatlerinde zarf içinde 1 lira ile not yazılı bir kağıt bırakıldı. Sabah iş yerlerini açan esnaflar zarf içindeki 1 lira para ve not kağıdı ile karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zarf içindeki paranın siftah parasını temsil ettiğini öğrenen esnaf notta yazılı olan ifadelerle bir nebze olsa da moral buldu. Reşadiye Ülkü Ocakları Başkanı Batuhan Kargılı, pandemi nedeniyle zorlu süreç geçiren esnafın yanında oldukları mesajını vermek istediklerini belirterek, "15-20 kişilik ekibimiz içinde 1 lira konulan zarfları gece saatlerinde esnaflarımızın işyerine bıraktı. Sabah işyerini açan esnaflarımızdan bizlere geri güzel dönüşler oldu. Esnafımıza manevi olarak yanlarında olduğumuz gösterdik. İlçemizde Ahilik geleneğini yaşatmak için böyle bir program yaptık" dedi.

"Günün ilk siftahı bizden"

Reşadiye Ülkü Ocakları tarafından esnaflara gönderilen notta şu ifadelere yer verildi, "Kıymetli esnaflarımız; bir maldan yapılan ilk satış günün ilk alışverişidir. Günün ilk satışından kazanılan para günün devamında elde edilecek bereket anlamına gelir. Dik baş, tok karın, mutlu yarın parolası ile siz değerli esnaflarımızın bereketine bereket katmak için günün ilk siftahı bizden. Ülkemizi etkisi altın alan korona virüs salgını her açıdan bizlere zor günler yaşatmış ve hala da yaşatmaktadır. Nitekim bu süreçten hem maddi hem de manevi olarak zararlarını fazlası ile hisseden kesimi siz değerli esnaflarımız olmuştur. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her badireyi birlik içinde atlattığımız gibi bu salgın sürecini de en kısa sürede atlatacağımızı temenni ediyoruz. Reşadiye Ülkü Ocakları olarak başlattığımız ve manevi bir destek mahiyetinde olan bu kampanyamızın zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda bir tebessüm oluşturmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı
İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı
İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı
İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı

Ülkü Ocakları, Reşadiye, Tokat, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İş yerini açan esnaf zarf içinde 1 lira ile karşılaştı - Son Dakika


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