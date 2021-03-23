GAZİANTEP İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İş yerini basıp, çalışanlara saldırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi yakalandı

GAZİANTEP'te, girdikleri kasap dükkanında kemer ve bıçakla çalışanlara saldırıp iş yerinin camlarını kırarak kasadaki parayı çalan 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Şenyurt Mahallesi'nde dün 3 kişi, bir kasap dükkanının önüne geldi. Bu kişilerden 2'si dışarıda beklerken, diğer ise içeri girip, elindeki kemerle 2 çalışana vurmaya başladı. Çalışanlar korkup kaçarken, 3 şüpheli dışarıdan camlarını kırdıkları iş yerine zarar verdi. Ellerinde bıçaklar ile etrafta tedirginliğe yol açan şüphelilerden birisi içeri girip kasada bulunan parayı aldı. Şüpheliler, bir süre daha iş yerine zarar verdikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının bilgisine başvurup, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.