Son Dakika Haberleri: İş yerini basıp, çalışanları dövdüler
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İş yerini basıp, çalışanları dövdüler

1 saat önce

MALATYA'da, bir elektronik eşya satan iş yerine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 8 kişi, dükkan içerisinde bulunanları döverek yaraladı.

İş yerini basıp, çalışanları dövdüler, System.String[]

MALATYA'da, bir elektronik eşya satan iş yerine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 8 kişi, dükkan içerisinde bulunanları döverek yaraladı. Olay iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. 8 kişilik bir grup, elektronik eşya satan mağazaya girdi. Şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle önce iş yeri sahibi ardından da çalışanlara saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kadın çalışan da saldırganların hedefi oldu. Yüzüne darbe alan kadın çalışan başka bir bölüme geçerek camın arkasından olanları korkulu gözlerle izledi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran saldırganlardan biri tehditler savurarak, silahın kabzası ile iş yeri sahibinin kafasına vurdu. Saldırganlar olay sonrası iş yerinden hızlıca uzaklaşırken, iş yeri sahibi ise kanlar içerisinde yere yığıldı. 5 kişinin yaralandığı olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Hamidiye, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:18 Kaynak: DHA
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