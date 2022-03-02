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İş yerini kumarhaneye çevirmişler

02.03.2022 10:59
İş yerini kumarhaneye çevirmişler

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerini kumarhaneye çevirerek kumar oynayan kişilere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerini kumarhaneye çevirerek kumar oynayan kişilere 9 bin 905 lira para cezası uygulandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Turunçlu Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı. İş yerinde O.E., G.G., S.T., M.O., V.A.'nın kumar oynadığını gören ekipler, masada bulunan 105 adet pul, 100 adet okey taşı ve 44 adet iskambil kağıdına el koydu.

Şahıslara kumar oynamaktan toplam 9 bin 905 lira idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi İ.K. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

İş yerini kumarhaneye çevirmişler

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Turunçlu, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yerini kumarhaneye çevirmişler - Son Dakika
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