İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı - Son Dakika
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İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı

03.03.2023 10:15

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktıİZMİR İzmir'in Tire ilçesinde bulunan giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı.

İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı

İZMİR İzmir'in Tire ilçesinde bulunan giyim mağazasını kundaklamaya çalışan kadın, hem kendini hem iş yerini yaktı. Panikle olay yerinden kaçan kadın, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Tire ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ensitütü Caddesi'nde bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, etrafı gözetledikten sonra yanında getirdiği bir şişe benzini kapalı olan iş yerinin önüne dökerek çakmağını çaktı. Bir andan alev alan benzinle hem iş yeri hem de kadın yanmaya başladı. Panik yapan kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mahalle sakinleri yangın tüpüyle müdahale etti

Alevleri gören mahalle sakinleri, yangın tüpünü alarak mağazada çıkan yangını büyümeden söndürdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alırken olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, iş yerinde 50 bin TL'lik hasar meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini kundaklamaya çalışan kadın kendini yaktı - Son Dakika

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