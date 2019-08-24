İş yerini kurşunladı, kaçarken bekçiyi vurdu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tartıştığı şahsın işyerini kurşunlayan bir kişi, kaçarken kendisini durdurmaya çalışan bekçiyi ve olay yerinde bulunan bir şahsı vurdu.



Olay, gece saat 02.30 sıralarında Körfez ilçesi Tütünçiftlik Güney Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan E.K. ve C.G. telefonda tartışmaya başladı. Telefon konuşmalarının tehditlere dönüşmesi sonrasında E.K. isimli şahıs, C.G.'ye ait Güney Mahallesi üzerine bulunan iş yerinin önüne otomobil ile gelerek iş yerini ateş açtı. Bu sırada iş yerinin olduğu alanda gece bekçiliği yapan F.Ö., şahsa müdahale etmek istediği esnada C.G. otomobili ile olay yerinden hızla uzaklaştı. F.Ö. otomobilin peşine düşerken, otomobilden açılan ateş F.Ö.'nün dizine, o sırada olay yerinde bulunan M.G.'nin ise sol bacağına isabet etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ