ORDU İş yerini kurşunladı, olay yeri yakınındaki yunus ekibi yakaladı - Son Dakika

İş yerini kurşunladı, olay yeri yakınındaki yunus ekibi yakaladı

ORDU'da bir iş yerini tabancayla kurşunlayan Tanju Ç. (21), olay yerinde devriye gezen motorize yunus ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Altınordu ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde inşaat ve boya malzemeleri satışı yapılan iş yeri önüne gelen kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen nedenle iş yerine tabancayla 9 el ateş etti. Yakın noktada devriye gezen motorize yunus ekipleri, silah sesleri üzerine bölgeye geldi. Müdahale eden ekipler, Tanju Ç. olduğu belirlenen saldırganı suçüstü silahıyla birlikte yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede iş yerinin camına çok sayıda mermi isabet ettiği belirlenirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.