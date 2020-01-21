İş yerini kurşunlayan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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İş yerini kurşunlayan şüpheliler yakalandı

22 dakika önce

Nevşehir Yeni Sanayi sitesinde bir iş yerine silahla ateş eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İş yerini kurşunlayan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Nevşehir Yeni Sanayi sitesinde bir iş yerine silahla ateş eden şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi sitesinde meydana gelen iş yerine tüfekle ateş edilmesi genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve 6136 SKM olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan başarılı çalışmalar neticesinde şüpheliler A.S., R.G. ve T.Ö. kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları üzerine gözaltına alınan T.Ö. isimli bayan şahsın üst aramasında iç çamaşırının içine gizlenmiş halde 5 adet folyoya sarılı 5.49 gram metamfetamin ile 1 adet alüminyum folyoya sarılı 3.88 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.G.'nin olayda kullanmış olduğu seri numarası kazınmış kısa dipçikli 12 Cal. Av tüfeği ve 4 adet av fişeği 68 plakalı aracın içerisinde bulunarak muhafaza altına alındı. A.S. ve T.Ö. isimli şüpheli şahıslara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken, A.S., R.G. ve T.Ö. isimli şahıslar "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Mala Zarar Verme" 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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