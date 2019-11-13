Son Dakika Haberleri: İş yerini kurşunlayıp kaçtılar
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İş yerini kurşunlayıp kaçtılar

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, bir iş yeri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.

İş yerini kurşunlayıp kaçtılar, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, bir iş yeri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.


Olay Müftü Mahallesi Yukarı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler cep telefonu ve aksesuarlarını satan bir iş yerine rast gele ateş açarak hızla olay yerinden kaçtı. Dükkanın o sırada kapalı olması herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmamasına neden olurken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek iş yerinin kepenklerini açtırdı. Silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken, içerideki bazı cep telefonu aksesuarları da zarar gördü. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırganların yakalanması içinde çalışma başlattı.


Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:27 Kaynak: İHA
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