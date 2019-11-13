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İş yerini kurşunlayıp kaçtılar

7 saat önce

İş yerini kurşunlayıp kaçtılarZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

İş yerini kurşunlayıp kaçtılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde, bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Olay Müftü Mahallesi Yukarı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler cep telefonu ve aksesuarlarını satan bir iş yerine rastgele ateş açarak hızla olay yerinden kaçtı. Dükkanın o sırada kapalı olması herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasına neden olurken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek iş yerinin kepenklerini açtırdı. Silahlı saldırıda iş yerinin camları kırılırken, içerideki bazı cep telefonu aksesuarları da zarar gördü. Polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırganların yakalanması içinde çalışma başlattı.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

İş yerini kurşunlayıp kaçtılar

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:17 Kaynak: İHA
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