İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerini soymaya çalışırken suçüstü yakalanan ve çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerini soymaya çalışırken suçüstü yakalanan ve çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine giren Y.B. ve Y.B. isimli 2 şahıs, iş yerinin soyulduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan Y.B.'nin 14 adet, Y.B.'nin ise 24 adet hırsızlık ve benzer suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık, Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 21:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini soyarken suçüstü yakalanan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

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