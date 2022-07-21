İşyeri sahibi Ali Onay, hırsızın hurdaları koydukları bölüme aracını yanaştırdığını belirterek " Kendi işyeri gibi bagajına doldurup gidiyor" dedi. Kamera görüntülerini izleyen Ali Onay, "Hırsızlık olduktan sonra emniyeti aradım. hırsızlık masası ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler gereğini yapıyorlar" diye konuştu

Burdur'da traktör tamir atölyesi bulunan Ali Onay'ın işyerine Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 06.23 sıralarında otomobili ile gelen hırsızlık şüphelisi işyerinde bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdü. Aynı kişi ikinci bayram günü sabah erken saatlerde tekrar aynı iş yerine gelerek yine aynı hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükledikten sonra 17 Temmuz sabahı yine aynısını yaptı.

Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı...O anlar kamerada

Dükkanına 5 kez hırsız giren iş yeri sahibinin bu sefer de aracını çaldılar

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı - Son Dakika

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