İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı - Son Dakika
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İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı

21.07.2022 09:59

Kurban Bayramı'nda iki kez soyduğu Burdur Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine bayram sonu bir kez daha gelen hırsızın iş yerini bir kez daha soyması ve tuvaletini yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'da traktör tamir atölyesi bulunan Ali Onay'ın işyerine Kurban Bayramı'nın ilk günü saat 06.23 sıralarında otomobili ile gelen hırsızlık şüphelisi işyerinde bulunan hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükleyerek götürdü. Aynı kişi ikinci bayram günü sabah erken saatlerde tekrar aynı iş yerine gelerek yine aynı hurda malzemeleri otomobilinin bagajına yükledikten sonra 17 Temmuz sabahı yine aynısını yaptı.

KAMERALARI İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kurban bayramı tatilinin ardından 18 temmuz tarihinde iş yerini açan Ali Onay, malzemelerin eksildiği görüp çalışanlarına sorduktan sonra güvenlik kameralarını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen Onay polise ilgi verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini tespit ettikleri hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

"KENDİ İŞYERİ GİBİ DOLDURUP GİDİYOR"

İşyeri sahibi Ali Onay, hırsızın hurdaları koydukları bölüme aracını yanaştırdığını belirterek " Kendi işyeri gibi bagajına doldurup gidiyor" dedi. Kamera görüntülerini izleyen Ali Onay, "Hırsızlık olduktan sonra emniyeti aradım. hırsızlık masası ve olay yeri inceleme ekipleri geldiler gereğini yapıyorlar" diye konuştu

YORUMLAR
500
Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı...O anlar kamerada Bayram tatilini fırsata çeviren hırsız, aynı iş yerini hem 3 kez soydu hem de tuvaletini yaptı...O anlar kamerada Dükkanına 5 kez hırsız giren iş yeri sahibinin bu sefer de aracını çaldılar Dükkanına 5 kez hırsız giren iş yeri sahibinin bu sefer de aracını çaldılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş yerini üç kez soyduğu yetmedi! Bir de tuvaletini yaparken kameraya yakalandı - Son Dakika
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