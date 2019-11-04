Son Dakika Haberleri: İş yerini yangını paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa İş yerini yangını paniğe neden oldu

İş yerini yangını paniğe neden oldu

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oto madeni yağ satışının ve değişimin yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerini yangını paniğe neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oto madeni yağ satışının ve değişimin yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madeni yağ satışının ve değişiminin yapıldığı iş yerinden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, panikle durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol atlına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı. Yangın sırasında kapalı olduğu belirlenen iş yerinde ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerce yapılan ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta bir kişinin ölümüne sebep olan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı
Villadaki fuhuşun parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 04:07:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş yerini yangını paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]