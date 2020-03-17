İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye çevirdi - Son Dakika

İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye çevirdi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iş adamı Zekai Göç, babasının geçmişte kullandığı eşyaları kendi iş yerinde sergilemeye başladıktan sonra antikaya heves saldı.

İş yerinin 300 metrekarelik alanını müzeye çevirdi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan iş adamı Zekai Göç, babasının geçmişte kullandığı eşyaları kendi iş yerinde sergilemeye başladıktan sonra antikaya heves saldı. Şimdi ise iş yerine ait 300 metrekarelik alanı yaklaşık 3 bin çeşitli antika eşya ile müzeye çeviren Göç, ziyaretçilerini bekliyor.


Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve inşaat sektörü ile ilgilenen Zekai Göç, babasının geçmiş yıllarda kullandığı eski malzemeleri alarak iş yerinde sergilemeye başladı. Bir süre sonra kendisine eski eşyalara karşı merak uyanan Göç, iş yerine ait yaklaşık 300 metrekarelik alanın içerisini çeşitli eski eşyalar ile doldurarak, müzeye çevirmeye karar verdi. Bir süre boyunca farklı illerden de malzeme temin eden Göç, içerisinde 300 yıllık olan eşyaların yer aldığı 'Nesilden nesile' isimli müzeyi, insanların ziyaret edebileceğini belirtiyor.


"Babasının geçmişte kullandığı eski eşyalar merak uyandırdı"


Zekai Göç, müzenin alanın ilk olarak makine parkı olarak yapılmaya başlandığını, daha sonra da babasından aldığı eşyaları sergileyerek müze yapmaya karar verdiğini ifade ederek, "Babamın izni üzerine bu merak bende o şekilde başladı. Burası ilk başlarda küçük bir yerdi. Burayı büyüterek, 300 metrekare gibi kapalı ve açık alan ortaya çıkarttık. Eşimizden, dostumuzdan ve özellikle köyümüzden kalan eşyalarımızı burada toparladık ve müze haline getirdik" dedi.


"İçerinde 300 yıllık eşyalar da bulunuyor"


Müzenin adının 'Nesilden nesile' olmasının sebebinin, kendilerinden sonraki nesillerin de bu eşyaları görerek atalarının hangi eşyalarla hayatları sürdürdüğünü göstermek için olduğunu ifade eden Göç, "Bu müzenin içerisinde 300 yıllık olan malzeme var, 150 yıllık olan malzeme var. Burada hep tarihi eski olan eşyaları bir araya getirdik. Nerede tarihi eski bir eşya olduğunu duyduğumda ben oraya kadar gidiyorum ve temin ediyorum" şeklinde konuştu.


"Müzede 3 bin çeşit eşya bulunuyor"


Bir süredir hizmete açtığı müzesinde yaklaşık 3 bin adet çeşitli malzeme olduğunu ifade eden Zekai Göç, "Bu sayıyı da her gün arttırıyoruz. Ürünlerimizin üzerinde de ilerleyen zamanda kime ait olduğunu ve hangi tarihler arasında ait olduğunu da tespit edip, bu şekilde ayarlamaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.


Müzesindeki eşyaların hiçbirini satmayı düşünmediğini ifade eden Göç, şu ifadelere yer verdi:


"Bunu sadece sergilemek için kurduk. Burası herkese açık hatta yoldan geçen insanlar da burayı 24 saat boyunca ziyaret edebilirler. Burayı insanlar gördüğünde çok beğeniyorlar, olumlu tepkiler geliyor." - ORDU

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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