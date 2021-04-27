İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı - Son Dakika

İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı

27.04.2021 11:40

İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı- Köpeğinin kaçırılış anını güvenlik kamerasından izleyen sahibi şoke oldu 3 gündür köpeğini arayan Erol İçköprü: "Köpeğimin benim için manevi değeri çok yüksek" Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinin bahçesinden çalınan köpeğini 3 gündür arıyor.

İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı- Köpeğinin kaçırılış anını güvenlik kamerasından izleyen sahibi şoke oldu

3 gündür köpeğini arayan Erol İçköprü:

"Köpeğimin benim için manevi değeri çok yüksek"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iş yerinin bahçesinden çalınan köpeğini 3 gündür arıyor. Köpeğinin kaçırılış anlarını güvenlik kamerasından izleyen Erol İçköprü, "Köpekle oynuyor, kendini alıştırıyor. Daha sonrasında telleri patlatıyor, alttan köpeği çekiyor ve götürüyor" dedi.

Adapazarı ilçesi Tuzla Mahallesi 1268. Sokak'ta bulunan iş yerinin sahibi Erol İçköprü, yaklaşık bir yıl önce dünyaya gelen pitbull kırması Gece isimli köpeğini iş yerinde beslemeye başladı. İş yeri alanında kalan köpek, 3 gün önce kayboldu. İlk olarak köpeğinin çevrede dolaştığını düşünen İçköprü, arkadaşlarının iş yerinin tellerinin kopartıldığını söylemesi üzerine güvenlik kamera görüntülerini izledi. Çocuğu gibi olan köpeğinin çalındığını güvenlik kameralarında gören İçköprü, şoke oldu. Köpeğini bulmak için seferber olan vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatırken İçköprü köpeğinin kendi için paha biçilemeyecek bir değeri olduğunu ve çalan kişinin köpeği bağlamaması durumun da geri geleceğini aktardı.

Köpeğimin benim için manevi değeri çok yüksek

3 gündür kaybolan köpeğini arayan Erol İçköprü, "Köpeğimin benim için manevi değeri çok yüksek. Köpeğim doğduğundan, küçüklüğünden beri bende. Kısıtlamadan ötürü Cuma gününden beri ben dükkanda yokum. Ben zaten mamasını ve her şeyini bırakıyorum ama diğer esnaf arkadaşlar da ben olmayınca köpeğe bakmaya geliyorlar bazen. Karşı dükkanımızdaki ağabeyimiz poğaça bırakmak için geliyor ve sesleniyor o esnada köpeğim çıkmıyor dışarıya. Bunun üzerine beni arıyorlar, köpek ortada yok diyorlar. Daha sonrasında dükkanın dışındaki tele bakmışlar, telin zarar gördüğünü söylediler. Bunun üzerine geldim dükkana, telin zarar oluştuğunu ve köpeğimin yerinde olmadığını gördüm. Polis ekiplerine konuyu bildirdik, ekipler geldi, güvenlik kameralarını inceledi. Karşı taraftan geliyor, bisikletini bırakıyor tekrardan geliyor köpekle oynuyor, kendini alıştırıyor. Daha sonrasında bisikletini yan komşunun önüne bırakıyor ve gelerek telleri patlatıyor, alttan köpeği çekiyor ve götürüyor" dedi.

Köpeği bağlamadıysa geri gelir

Köpeğinin çalan kişi tarafından bağlanmaması durumunda geri geleceğini aktaran İçköprü, "Normalde bu cinsler biraz daha hırçın olur, benim köpeğim pitbull kırması. Annesi pitbull, babası farklı bir ırk olduğu için benim köpeğim biraz daha sakin, ben kendim de sakin yetiştirdim. Benim için maddi bir değeri şöyle yok; satmayacağım için fiyat bazından yok. Manevi değeri olduğu için hiç maddi değer anlamında düşünmedim. Allah'ından bulsun köpeğimi çalan kişi, köpeği bağlamadıysa geri gelir diye tahmin ediyorum. Köpeğimin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı
İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı

Sakarya, Polis, Tuzla, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerinin bahçesinden köpeği böyle çaldı - Son Dakika


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