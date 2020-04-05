İş yerinin camını kıran alkollü şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

İş yerinin camını kıran alkollü şahıs gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin camını kıran alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin camını kıran alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kapalı bulunan bir iş yerinin camına tekme atarak kıran şahsı gören bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek şahsın eşkal bilgilerini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.Ö. isimli şahsı kısa süre içerisinde Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın 130 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı

Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi

Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç

Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi